2020-07-22T14:03:00+03:00
Общество

Держатели карт «Мир» с помощью мобильного приложения могут расплатиться за поездку в метро на любой станции

Для прохода через турникет достаточно просто разблокировать смартфон и поднести к турникету
Виктор ФЕДОРОВ
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Теперь можно оплачивать проезд в метро и картой, и новым приложением.Теперь можно оплачивать проезд в метро и картой, и новым приложением.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Держатели карт «Мир» могут оплачивать проезд в московском метрополитене с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay на всех станциях московского метрополитена. Для прохода через турникет уже необязательно доставать банковскую карту, достаточно просто разблокировать смартфон с установленным приложением Mir Pay и поднести его на несколько секунд к одному из турникетов, отмеченных стикером о приеме банковских карт.

«Бесконтактная форма оплаты проезда дает возможность удобно и комфортно попасть в метрополитен. Нашим пассажирам не требуется лишний раз обращаться в кассу и позволяет сэкономить время своей поездки. Сейчас бесконтактные способы оплаты крайне актуальны и мы призываем пассажиров ими пользоваться активнее», - сообщили в пресс-службе мосметро.

Прием таких платежей на турникетах обеспечивает банк ВТБ.

Стоимость поездки - 44 рубля, как и при оплате обычной бесконтактной банковской картой

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