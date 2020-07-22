2020-07-22T14:03:59+03:00
Спорт

ОКР назвал доводы РУСАДА по отчёту аудита попыткой отвлечь внимание

В антидопинговом агентстве считают, что сведения собирались по заявкам заказчиков
Ася КУЗНЕЦОВА
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Аудиторская проверка выявила «серьёзные нарушения» в деятельности РУСАДА и ее генерального директора Юрия ГанусаАудиторская проверка выявила «серьёзные нарушения» в деятельности РУСАДА и ее генерального директора Юрия ГанусаФото: REUTERS
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В Олимпийском комитете России доводы Российского антидопингового агентства по отчёту финансового аудита компании "Финэкспертиза" назвали попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий. РУСАДА в своём отчёте заявило, что выводы "Финэкспертизы" - это "несостоятельные домыслы", а сведения собирали по заявкам заказчиков, чтобы преднамеренно сфабриковать ложные доводы против главы РУСАДА.

- Комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе под названием "Доводы РАА «РУСАДА» по отчету ООО «Финэкспертиза» и их обоснованная аргументация", с точки зрения ОКР как учредителя РАА "РУСАДА" являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий, - сказано в заявлении ОКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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