ОКР назвал доводы РУСАДА по отчёту аудита попыткой отвлечь внимание

22 Июль 2020 2020-07-22T14:39:28+03:00

Аудиторская проверка выявила «серьёзные нарушения» в деятельности РУСАДА и ее генерального директора Юрия Гануса Фото: REUTERS

В антидопинговом агентстве считают, что сведения собирались по заявкам заказчиков

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В Олимпийском комитете России доводы Российского антидопингового агентства по отчёту финансового аудита компании "Финэкспертиза" назвали попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий. РУСАДА в своём отчёте заявило, что выводы "Финэкспертизы" - это "несостоятельные домыслы", а сведения собирали по заявкам заказчиков, чтобы преднамеренно сфабриковать ложные доводы против главы РУСАДА.

- Комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе под названием "Доводы РАА «РУСАДА» по отчету ООО «Финэкспертиза» и их обоснованная аргументация", с точки зрения ОКР как учредителя РАА "РУСАДА" являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий, - сказано в заявлении ОКР.

В ОКР также отметили, что РУСАДА обвиняет "Финэкспертизу" в предвзятости, но не опровергает подделку подписей на документах.

В отчёте об аудите РУСАДА, опубликованном в июле, были выявлены "серьёзные нарушения" в деятельности агентства и его главы Юрия Гануса, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

ИСТОЧНИК KP.RU