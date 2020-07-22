ОКР назвал доводы РУСАДА по отчёту аудита попыткой отвлечь внимание
В Олимпийском комитете России доводы Российского антидопингового агентства по отчёту финансового аудита компании "Финэкспертиза" назвали попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий. РУСАДА в своём отчёте заявило, что выводы "Финэкспертизы" - это "несостоятельные домыслы", а сведения собирали по заявкам заказчиков, чтобы преднамеренно сфабриковать ложные доводы против главы РУСАДА.
- Комментарии, которые содержатся в опубликованном накануне документе под названием "Доводы РАА «РУСАДА» по отчету ООО «Финэкспертиза» и их обоснованная аргументация", с точки зрения ОКР как учредителя РАА "РУСАДА" являются очередной попыткой отвлечь внимание от фактов и сути рассматриваемых несоответствий, - сказано в заявлении ОКР.
В ОКР также отметили, что РУСАДА обвиняет "Финэкспертизу" в предвзятости, но не опровергает подделку подписей на документах.
В отчёте об аудите РУСАДА, опубликованном в июле, были выявлены "серьёзные нарушения" в деятельности агентства и его главы Юрия Гануса, сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.
ИСТОЧНИК KP.RU
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