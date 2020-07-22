2020-07-22T14:16:31+03:00
В мире

Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке

Вооруженный преступник захватил автобус с 13 пассажирами и заставил президента Зеленского рекламировать фильм о жестоком обращении с животными
Юлия САЛЬНИКОВА
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Илон Маск намекнул, что в 2020 году, после пандемии и бунтов против расизма, люди уже ничему не удивляютсяИлон Маск намекнул, что в 2020 году, после пандемии и бунтов против расизма, люди уже ничему не удивляютсяФото: REUTERS
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Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал новость о захвате заложников в Украине.

В Лучке вооруженный мужчина заперся с 13 пассажирами внутри автобуса. Он сообщил, что у него с собой взрывчатка, применить которую собирается, если не выполнят его требования. Террорист потребовал от президента Владимира Зеленского прорекламировать документальный фильм "Земляне" в поддержку вегетарианства. К жестокому обращению с людьми радикал, видимо, относится более терпимо.

Маск оставил комментарий под постом The New York Times о ЧП.

- Просто еще один день в 2020-м,-написал он в Twitter.

Предприниматель намекнул, что события этого года - коронавирус, акции протестов в США, новости о случаях заражения людей бубонной чумой, - заставляют людей быть готовыми ко всему и не удивляться вещам, которые раньше вызывали шок в обществе.

Заложников освободили в ходе штурма, никто не пострадал. Захватчик задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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