Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке
Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск прокомментировал новость о захвате заложников в Украине.
В Лучке вооруженный мужчина заперся с 13 пассажирами внутри автобуса. Он сообщил, что у него с собой взрывчатка, применить которую собирается, если не выполнят его требования. Террорист потребовал от президента Владимира Зеленского прорекламировать документальный фильм "Земляне" в поддержку вегетарианства. К жестокому обращению с людьми радикал, видимо, относится более терпимо.
Маск оставил комментарий под постом The New York Times о ЧП.
- Просто еще один день в 2020-м,-написал он в Twitter.
Предприниматель намекнул, что события этого года - коронавирус, акции протестов в США, новости о случаях заражения людей бубонной чумой, - заставляют людей быть готовыми ко всему и не удивляться вещам, которые раньше вызывали шок в обществе.
Заложников освободили в ходе штурма, никто не пострадал. Захватчик задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU