В Харькове сообщили о захвате заложников

Информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция Харькова проверяет сообщение о захвате заложников. На место выехали сотрудники силовых структур.

Позже в полиции сообщили РИА Новости, что информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась.

Напомним, вчера, 20 июля, вооружённый мужчина захватил автобус и удерживал в заложниках всех пассажиров. Максим Кривош сам позвонил в полицию, представившись Максимом Плохим и сообщил, что он вооружён, другое людное место заминировано, а при начале штурма сразу взорвёт оба объекта.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры с захватчиком и выполнил его условия, чтобы спасти заложников: президент опубликовал видео, в котором он произнёс "Фильм Земляне 2005-го года смотреть всем".

Масиму Кривошу предъявили обвинения в терроризме, захвате заложников и незаконном хранении оружия, сообщал сайт KP.ru.