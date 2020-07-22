2020-07-22T14:19:24+03:00
Общество

Умер Алексей Гусев, олимпийский чемпион по хоккею

Выступавший за сборную СССР Алексей Гусев умер на 74 году жизни
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Умер олимпийский чемпион по хоккею Алексей Гусев. Фото: ТАСС/Вячеслав УндасинУмер олимпийский чемпион по хоккею Алексей Гусев. Фото: ТАСС/Вячеслав Ундасин
Изменить размер текста:

Олимпийский чемпион по хоккею Алексей Гусев умер в возрасте 73 лет. Он выступал за сборную СССР.

"Да, он скончался", - сообщили в пресс-службе московского ЦСКА.

Гусев являлся победителем зимних Олимпийских игр 1976 года в составе сборной Советского Союза. Он был защитником команды. Кроме олимпиады, он выиграл чемпионаты мира по хоккею в 1973 и 1974 годах. А также являлся серебренным и бронзовым призером мировых первенств. До карьеры в ЦСКА Гусев играл в команде «Звезда» из города Чебаркуля.

«Александр Гусев отличался великолепным катанием, чувством первого паса и прекрасным броском. Он неоднократно входил в список лучших игроков сезона. О дате и месте проведения прощания с Александром Владимировичем будет сообщено позднее", - сказано на сайте армейцев.

Соболезнования родным и близким спортсмена выразила также Федерация хоккея России.

"В памяти всех он навеки останется яркой и талантливой личностью", - сказано в пресс-службы ФХР.

Также в составе советской сборной он принимал участие в Суперсерии между сборными СССР и Канады 1972 года и в Кубке Канады 1976 года, сообщает ТАСС.

Выступая за ЦСКА с 1968 по 1978 год, Гусев стал семикратным чемпионом СССР. Он трижды награжден серебряными медалями соревнований, а также и трижды брал Кубок СССР. В команде армейцев Алексей Гусев провел более трехсот матчей, в которых забил в ворота противников 64 шайбы. По завершении большой карьеры спортсмен шесть лет возглавлял СКА МВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Перед убийством невесты в Москве, жених избил ее в подъезде
"Турецкий поток" закроют на ремонт второй раз за месяц
Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизмому
Захарова назвала непозволительной агрессию полиции США к журналистам
Вирусолог рассказала, когда начнется массовое производство российской вакцины от коронавирусу
Госдума приняла закон, по которому налог для IT-компаний уменьшат с 20% до 3%
Умер Алексей Гусев, олимпийский чемпион по хоккею
В Чувашии началось проектирование трех мостов и одного путепровода
В АТОР объяснили, кто сможет вернуть 15 тысяч за отдых в России
Держатели карт «Мир» с помощью мобильного приложения могут расплатиться за поездку в метро на любой станции
В самой маленькой деревне Италии впервые за восемь лет родился ребенок
На Украине продлили карантин по коронавирусу до 31 августа
В Харькове сообщили о захвате заложников
Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке
ОКР назвал доводы РУСАДА по отчёту аудита попыткой отвлечь внимание
Россияне сократили на 20 процентов траты на отпуск
Появилось видео аварии на Краснодарской улице в Москве, где автомобиль сбил трех человек
В России испытали новый штурмовой вертолет для спецназа