В Чувашии началось проектирование трех мостов и одного путепровода

22 Июль 2020 2020-07-22T14:07:14+03:00

Республика планирует одной из первых войти в федеральную программу «Мосты и путепроводы»

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На встрече 9 июня 2020 года Олега Николаева с министром транспорта Евгением Дитрихом врио главы Чувашии заявил о готовности республики войти войти в федеральную программу ремонта и строительства мостов «Мосты и путепроводы» одной из первых. Ведь дорожные проекты, которые планируют реализовать в регионе масштабны и перспективны для дальнейшего развития Чувашии.

По поручению Олега Николаева сейчас ведется работа по диагностике всех мостов и путепроводов. Затем будет сформирован перечень приоритетных мероприятий по реконструкции и ремонту объектов. Разрабатывается проектно-сметная документация по капитальному ремонту и ремонту 3 мостов и 1 путепровода. Общая стоимость объектов ориентировочно составляет 1,2 млрд. рублей. Это объекты:

- мост через р. Алатырь на км 191+281 автомобильной дороги Чебоксары-Сурское;

- мост через р. Сура на км 163+568 автомобильной дороги «Аниш» («Волга»-Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь);

- мост через ручей на км 1+542 автомобильной дороги Алатырь-Ахматово-Ардатов;

- ремонт путепровода через ж.д. на км 77+987 автомобильной дороги «Сура»

Кроме того, еще разрабатывается проект на капитальный ремонт 7 дорог. Также во исполнение поручения Олега Николаева в ближайшее время специалисты приступят к проектированию грунтового разрыва между Козловским и Мариинско-Посадским районами.