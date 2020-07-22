В АТОР объяснили, кто сможет вернуть 15 тысяч за отдых в России

22 Июль 2020 2020-07-22T14:39:11+03:00

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В правительстве приняли решение частично компенсировать затраты туристам, решившим отдохнуть на российском побережье. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, кто сможет рассчитывать на выплаты от 5 до 15 тысяч рублей.

Списки регионов, попадающих под компенсации, уже составлены Ростуризмом. Это 45 новых направлений — от Архангельской области до Татарстана. Программа поможет развить туризм в данных субъектах страны. На ее реализацию выделят 15 млрд рублей.

- Для компенсации необходимо приобретать тур у туроператора по внутреннему туризму, который входит в соответствующий федеральный реестр, - рассказывает Горин ФАН.

Продолжительность поездки, попадающей под компенсацию, от пяти ночей. «Кэшбэк» положен за водно-речной, экологический, культурно-познавательный и другой вид туризма.

С правилами возврата денег необходимо ознакомиться на сайте Russia Travel, а поездку оплатить картой «Мир».

- Нужно зайти в «Мир путешествий РФ» на сайте Russia Travel — это сайт Ростуризма, — выбрать понравившееся предложение у партнеров-туроператоров и забронировать тур на сайте туркомпании. После оплаты, которая осуществляется только картой «Мир», произойдет возврат средств на карту в период до пяти дней», — объяснил Дмитрий Горин.

Как рассчитать компенсацию: если тур стоит от 25 до 50 тысяч рублей, то покупателю вернут 5000 рублей. За путевку стоимостью от 50 до 75 тысяч рублей - 10 тысяч рублей. На компенсацию в 15 тысяч рублей могут рассчитывать покупатели туров стоимостью от 75 тысяч рублей и выше, сообщает телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU