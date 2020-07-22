2020-07-22T14:16:31+03:00
Экономика

Госдума приняла закон, по которому налог для IT-компаний уменьшат с 20% до 3%

Закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2021 года
Ася КУЗНЕЦОВА
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налоговые льготы создадут условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компанийналоговые льготы создадут условия для устойчивого развития российских высокотехнологичных компанийФото: REUTERS
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении, закон о налоговом манёвре в IT-отрасли. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин сообщил, что эти поправки сделают Россию более конкурентной на мировом рынке высоких технологий.

По новому закону, с 1 января 2021 года для IT-компаний уменьшат ставки по налогу на прибыль и по взносам в государственные внебюджетные фонды.

Налог на прибыль снизится с нынешних 20% до 3%, а взносы в государственные внебюджетные фонды снизятся для IT-компаний с 14% до 7,6%. Отчисления в Пенсионный фонд будут составлять 6%, социальное страхование - 1,5%, а в бюджет обязательного медицинского страхования - 0,1%.

Отмечается, что новая льгота по страховым взносам не будет иметь временных ограничений. Льготы освободят для IT-компаний несколько десятков миллиардов рублей, которые они смогут потратить на развитие IT-отрасли в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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