2020-07-22T15:42:56+03:00
Общество

Вирусолог рассказал, когда начнется массовое производство российской вакцины от коронавируса

По стандарту от начала разработки до производства уходит год
Юлия САЛЬНИКОВА
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В правительстве считают, что российская вакцина будет готова осеньюВ правительстве считают, что российская вакцина будет готова осеньюФото: Александр ГЛУЗ
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Вирусолог дал прогноз по производству вакцины от коронавируса в России. Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков рассказал, что существует стандарт. Обычно на то, чтобы организовать производство вакцины, уходит один год, начиная с момента первых испытаний.

- Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев,- сказал он РИА Новости.

Разрешение на выпуск вакцины ученые получают только после того, как третья фаза клинических испытаний будет завершена, когда докажут эффективность и безопасность препарата. Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что в России две вакцины уже находятся на финальных стадиях испытания, в правительстве ожидают, что готовы они будут осенью 2020 года.

- Самое сложное – организовать и запустить промышленное производство вакцины. Вероятно, для этого потребуется создать новую инфраструктуру, но пока о строительстве дополнительных производственных мощностей не сообщалось,- уточнил Павел Волчков.

В ВОЗ считают, что пик пандемии не пройден. В России снижается общее число инфицированных, снижается заболеваемость в Москве, эпицентре российской вспышки, но в регионах обратный процесс - кривая по случаям Covid-19 ползет вверх.

Испытавшие первыми вакцину от коронавируса добровольцы, выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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