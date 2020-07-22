Вирусолог рассказал, когда начнется массовое производство российской вакцины от коронавируса
Вирусолог дал прогноз по производству вакцины от коронавируса в России. Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков рассказал, что существует стандарт. Обычно на то, чтобы организовать производство вакцины, уходит один год, начиная с момента первых испытаний.
- Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев,- сказал он РИА Новости.
Разрешение на выпуск вакцины ученые получают только после того, как третья фаза клинических испытаний будет завершена, когда докажут эффективность и безопасность препарата. Премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что в России две вакцины уже находятся на финальных стадиях испытания, в правительстве ожидают, что готовы они будут осенью 2020 года.
- Самое сложное – организовать и запустить промышленное производство вакцины. Вероятно, для этого потребуется создать новую инфраструктуру, но пока о строительстве дополнительных производственных мощностей не сообщалось,- уточнил Павел Волчков.
В ВОЗ считают, что пик пандемии не пройден. В России снижается общее число инфицированных, снижается заболеваемость в Москве, эпицентре российской вспышки, но в регионах обратный процесс - кривая по случаям Covid-19 ползет вверх.
Испытавшие первыми вакцину от коронавируса добровольцы, выписаны из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU