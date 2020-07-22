Вирусолог рассказала, когда начнется массовое производство российской вакцины от коронавирусу

22 Июль 2020 2020-07-22T14:30:36+03:00

По стандарту от начала разработки до производства уходит год

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Вирусолог дал прогноз по производству вакцины от коронавируса в России. Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков рассказал, что существует стандарт. Обычно на то, чтобы организовать производство вакцины, уходит один год, начиная с момента первых испытаний.

- Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев,- сказал он РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU