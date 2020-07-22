2020-07-22T14:30:36+03:00
Общество

Вирусолог рассказала, когда начнется массовое производство российской вакцины от коронавирусу

По стандарту от начала разработки до производства уходит год
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Вирусолог дал прогноз по производству вакцины от коронавируса в России. Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков рассказал, что существует стандарт. Обычно на то, чтобы организовать производство вакцины, уходит один год, начиная с момента первых испытаний.

- Если потребуется экстренность, то на некоторые требования закроют глаза, но даже в этом случае, в самых быстрых реалиях, потребуется не меньше шести месяцев,- сказал он РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Перед убийством невесты в Москве, жених избил ее в подъезде
"Турецкий поток" закроют на ремонт второй раз за месяц
Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизмому
Захарова назвала непозволительной агрессию полиции США к журналистам
Вирусолог рассказала, когда начнется массовое производство российской вакцины от коронавирусу
Госдума приняла закон, по которому налог для IT-компаний уменьшат с 20% до 3%
Умер Алексей Гусев, олимпийский чемпион по хоккею
В Чувашии началось проектирование трех мостов и одного путепровода
В АТОР объяснили, кто сможет вернуть 15 тысяч за отдых в России
Держатели карт «Мир» с помощью мобильного приложения могут расплатиться за поездку в метро на любой станции
В самой маленькой деревне Италии впервые за восемь лет родился ребенок
На Украине продлили карантин по коронавирусу до 31 августа
В Харькове сообщили о захвате заложников
Илон Маск прокомментировал захват заложников в Луцке
ОКР назвал доводы РУСАДА по отчёту аудита попыткой отвлечь внимание
Россияне сократили на 20 процентов траты на отпуск
Появилось видео аварии на Краснодарской улице в Москве, где автомобиль сбил трех человек
В России испытали новый штурмовой вертолет для спецназа