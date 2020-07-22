2020-07-22T15:06:13+03:00
Общество

Захарова назвала непозволительной агрессию полиции США к журналистам

Несколько российских СМИ заявили о нападениях со стороны силовиков в Портленде
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В МИД России считают недопустимым применение силы к журналистам со стороны американских силовиков. Об этом заявила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова.

- Сегодня в США нападению полицейских подверглась съемочная группа Первого канала. К журналистам была применена физическая сила, испорчено профессиональное оборудование. Считаем недопустимыми намеренные агрессивные действия американских силовых структур против представителей СМИ,- приводит ее слова ТАСС.

Несколько российских СМИ заявили 22 июля об агрессии со стороны американских силовиков. В Портленде не утихают протесты, связанным с расовым вопросом. Во время акции погибли уже больше 10 человек, ранены больше 60, включая детей. Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отправить в проблемные штаты агентов федеральной службы безопасности. Однако, власти Чикаго и Портленда выступили против.

Протесты в Портленде Фото: REUTERS

Протесты в ПортлендеФото: REUTERS

В перестрелке возле похоронного бюро в Чикаго застрелены 15 человек. Мэр Чикаго Лори Лайтфут назвал стрельбу "еще одной бессмысленной трагедией" в Твиттере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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