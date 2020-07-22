2020-07-22T15:21:23+03:00
Общество

Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизмому

Нарушителям закона грозит до 10 лет лишения свободы
Юлия САЛЬНИКОВА
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Законопроект одобрен ГосдумойЗаконопроект одобрен ГосдумойФото: Евгения ГУСЕВА
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Госдума приняла закон, приравнивающий к экстремизму отчуждение территорий России. Наказание также грозит за призывы к отделению российских регионов.

Это был первый законопроект после принятия поправок в Конституцию.

Изменения внесены в закон "О противодействии экстремистской деятельности". Максимальное наказание по этой статье - 10 лет лишения свободы.

Экстремизмом признается отчуждение территорий и нарушение территориальной целостности Российской федерации. Но при этом нарушением не считается "делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствам".

За призывы к нарушению территориальной целостности страны тоже грозит наказание, как за призывы к экстремизму. Виновному грозит штраф до 300 тысяч рублей.

- Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться, - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Также в Госдуме приняли закон о налоговом маневре в IT-сфере. Компании отрасли будут платить налог на прибыль по сниженному тарифу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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