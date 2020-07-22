Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России

22 Июль 2020 2020-07-22T15:05:06+03:00

Премьер-министр отметил, что подобная практика почти не используется в мире

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Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей.

Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.

На данный момент им пользуются предприниматели розничной торговли, общественного питания и других услуг, полный список которых установлен Налоговым кодексом.

"За период 2019 года совокупно 2,2 миллиона компаний, кто работал на режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 миллиарда рублей, а 2 миллиона, ну чуть-чуть меньше, налогоплательщиков, которые применяли режим ЕНВД, заплатили 65 миллиардов рублей, в 7 раз меньше. Общая совокупная налоговая нагрузка средней компании, кто на ЕНВД работает, 0,8%. Они же недоплачивают в региональные бюджеты", - дал ответ глава кабмина.

Напомним, что единый налог на временный доход был введен по причине того, что власти страны не получали достоверных данных о работе многих компаний.

Михаил Мишустин добавил, что сейчас в России имеется большой выбор налоговых режимов. Премьер-министр отметил, что данная система не используется практически нигде в мире, кроме некоторых африканских стран.

Сайт KP.ru вел прямую онлайн-трансляцию выступления главы кабинета министров в Государственной Думе.

ИСТОЧНИК KP.RU