Мишустин объяснил отмену единого налога на временный доход в России
Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе, объявил, что власти РФ приняли решение отменить единый налог на временный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей.
Срок действия единого налога на вмененный доход истечет 1 января 2021 года.
На данный момент им пользуются предприниматели розничной торговли, общественного питания и других услуг, полный список которых установлен Налоговым кодексом.
"За период 2019 года совокупно 2,2 миллиона компаний, кто работал на режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 миллиарда рублей, а 2 миллиона, ну чуть-чуть меньше, налогоплательщиков, которые применяли режим ЕНВД, заплатили 65 миллиардов рублей, в 7 раз меньше. Общая совокупная налоговая нагрузка средней компании, кто на ЕНВД работает, 0,8%. Они же недоплачивают в региональные бюджеты", - дал ответ глава кабмина.
Напомним, что единый налог на временный доход был введен по причине того, что власти страны не получали достоверных данных о работе многих компаний.
Михаил Мишустин добавил, что сейчас в России имеется большой выбор налоговых режимов. Премьер-министр отметил, что данная система не используется практически нигде в мире, кроме некоторых африканских стран.
Сайт KP.ru вел прямую онлайн-трансляцию выступления главы кабинета министров в Государственной Думе.
ИСТОЧНИК KP.RU