"Турецкий поток" закроют на ремонт второй раз за месяц

22 Июль 2020 2020-07-22T15:06:22+03:00

"Турецкий поток" скоро остановится на еще один ремонт Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предыдущее плановое обслуживание продолжалось с 23 по 29 июня

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Газопровод "Турецкий поток" закроют на ремонт второй раз за последний месяц. Предыдущее плановое обслуживание проходило с 23 по 29 июня, сообщает турецкая компания Botas.

В июне работа останавливалась из-за необходимой "Газпрому" прокачке, а в июле причиной стали работы турецкой стороны.

Ранее сайт KP.ru сообщал о временной приостановке работы газопровода "Северный поток - 2". Обе нитки газопровода не будут работать до 26 июля из-за регулярного технического обслуживания.

На сайте также сообщали, что президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул 7 января для того, чтобы 8 января совместно с президентом Турции Реджепом Эрдоганом дать старт работе газопровода.

Напомним, 1 января 2020 года Болгария получила первые кубометры российского газа по "Турецкому потоку". 5 января, Россия начала поставки своего природного газа в Грецию и Северную Македонию.

ИСТОЧНИК KP.RU