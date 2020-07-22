"Турецкий поток" закроют на ремонт второй раз за месяц
Газопровод "Турецкий поток" закроют на ремонт второй раз за последний месяц. Предыдущее плановое обслуживание проходило с 23 по 29 июня, сообщает турецкая компания Botas.
В июне работа останавливалась из-за необходимой "Газпрому" прокачке, а в июле причиной стали работы турецкой стороны.
Ранее сайт KP.ru сообщал о временной приостановке работы газопровода "Северный поток - 2". Обе нитки газопровода не будут работать до 26 июля из-за регулярного технического обслуживания.
На сайте также сообщали, что президент России Владимир Путин прибыл в Стамбул 7 января для того, чтобы 8 января совместно с президентом Турции Реджепом Эрдоганом дать старт работе газопровода.
Напомним, 1 января 2020 года Болгария получила первые кубометры российского газа по "Турецкому потоку". 5 января, Россия начала поставки своего природного газа в Грецию и Северную Македонию.
ИСТОЧНИК KP.RU