Перед убийством невесты в Москве, жених избил ее в подъезде

22 Июль 2020 2020-07-22T15:03:50+03:00

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В истории с убийством молодой девушке в Москве, появляются новые подробности. Оказывается, незадолго до смерти погибшая серьезно поссорилась с будущим мужем. 8 августа пара должна была пожениться, но невесту нашли мертвой, а жених исчез.

Трагедия произошла в Колпачном переулке в Москве. Девушку нашла в квартире мать жениха. Женщина приехала в гости к молодым после того, как не смогла дозвониться до сына. Погибшая лежала на кровати в луже крови. На теле эксперты зафиксировали многочисленные травмы, синяки и кровоподтеки.

Полицейские изучают все обстоятельства происшествия. Камеры видеонаблюдения, установленные в подъезде, зафиксировали, что незадолго до трагедии пара сильно поссорилась. Молодой человек ударил невесту.

Сейчас он главный подозреваемый в деле о гибели девушки. Пока задержать парня не удалось, он сбежал, сообщает Пятый канал.

- Мы опрашиваем круг знакомых погибшей, коллег с работы. Рассматриваются все версии, в том числе и конфликт между погибшей и ее молодым человеком. Подозреваемого в убийстве пока не задержали, - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Будущие молодожены поругались незадолго до убийства невесты в Москве.Истерзанное тело Марины было найдено в квартире в Колпачном переулке через два дня до этих событий

ИСТОЧНИК KP.RU