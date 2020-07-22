2020-07-22T15:25:37+03:00
Общество

Скоростной лимит на платных дорогах могут увеличить до 150 км/час

Максимальную скорость на некоторых трассах могут поднять в течение месяца
Ксения АНУФРИЕВА
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Скоростной лимит на платных дорогах могут увеличить до 150 км/часСкоростной лимит на платных дорогах могут увеличить до 150 км/часФото: Алексей БУЛАТОВ
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Скоростной лимит на ряде платных автотрасс может быть поднят до 150 километров в час со 130 в течение ближайшего месяца. Об этом 22 июля рассказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

- Думаю, что в течение месяца мы, вероятно, примем решение об увеличении скоростного лимита. Эксперты провели консультации с ГИБДД, посмотреть это в части проекта безопасные и качественные дороги, - рассказал он.

Вице-премьер отметил, что увеличение максимальной разрешенной скорости планируется в первую очередь на трассе М11 до Санкт-Петербурга и на трассе М4.

Как ранее писал сайт kp.ru, «Автодор» уже заявлял о планах повысить скоростной режим на платных дорогах до 150 километров в час. Нововведение компания хотела испытать на трассах М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральном кольцевой автодороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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