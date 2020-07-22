В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"

22 Июль 2020 2020-07-22T15:49:43+03:00

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На улице Ильинка в Москве перекрыли движение из-за обнаружения подозрительного предмета. По данным Дептранса, временно перекрыто движение по этой улице от Большого Черкасского переулка до Новой площади.

По предварительным данным у дома № 12 нашли брошенную сумку. На место прибыли специалисты экстренных служб, эвакуация жильцов домов, примыкающих к месту обнаружения предмета, не проводилась.

Ранее в Дептрансе сообщили об аварии с участием двух машин, в результате которой один из автомобилей вылетел на тротуар. Пострадали три человека. Авария произошла на Краснодарской улице. Дорожное происшествие попало в кадр камеры наблюдения, на записи видно, как водитель выехал на перекресток в момент, когда колонна автомобилей уже начала движение по другой дороге на разрешающий сигнал светофора. Полицейские установят, было ли нарушение, ехал водитель на красный или на желтый мигающий сигнал светофора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/792007" frameborder="0"></iframe> В Москве оцепили Ильинку из-за подозрительной сумки.

ИСТОЧНИК KP.RU