В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"
На улице Ильинка в Москве перекрыли движение из-за обнаружения подозрительного предмета. По данным Дептранса, временно перекрыто движение по этой улице от Большого Черкасского переулка до Новой площади.
По предварительным данным у дома № 12 нашли брошенную сумку. На место прибыли специалисты экстренных служб, эвакуация жильцов домов, примыкающих к месту обнаружения предмета, не проводилась.
Ранее в Дептрансе сообщили об аварии с участием двух машин, в результате которой один из автомобилей вылетел на тротуар. Пострадали три человека. Авария произошла на Краснодарской улице. Дорожное происшествие попало в кадр камеры наблюдения, на записи видно, как водитель выехал на перекресток в момент, когда колонна автомобилей уже начала движение по другой дороге на разрешающий сигнал светофора. Полицейские установят, было ли нарушение, ехал водитель на красный или на желтый мигающий сигнал светофора.
В Москве оцепили Ильинку из-за подозрительной сумки.
ИСТОЧНИК KP.RU