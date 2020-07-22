2020-07-22T15:18:28+03:00
Общество

В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инноваций

Нормативный акт обеспечит развитие науки и ускоренное внедрение новейших технологий
Ксения АНУФРИЕВА
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В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инновацийВ России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инновацийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российская Государственная дума 22 июля приняла в окончательном третьем чтении предложенный кабмином закон о введении экспериментальных правовых режимов для развития цифровых инноваций в стране – так называемых «регуляторных песочницах». Суть «песочниц» заключается в снятии некоторые ограничений, что позволит разработчикам цифровых технологий легче применять из на практике и проверять их эффективность.

Первоначально в список сфер применения «правовых песочниц» вошли медицина и фармацевтика, транспортная сфера, дистанционное обучение и торговлю, рынок финансов, промышленность, строительство и госуслуги.

Новый закон определяет механизм установления экспериментальных правовых режимов для ускорения внедрения инновацией, например, с использованием искусственного интеллекта, нейротехнологий или квантовых технологий.

Авторы законопроекта отметили, что его введение обеспечить развитие науки, а также повысить эффективность государственного управления.

Напомним, что сегодня Госдума также приняла закон, который уменьшит налоги для IT-компаний с 20 процентов до 3 процентов – он вступит в силу со следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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