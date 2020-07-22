2020-07-22T15:36:46+03:00
Общество

Госдума внесла изменения в правила установки генеральных планов поселений

Срок рассмотрения документов сократился на один календарный месяц
Анастасия РЫШКОВА
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Госдума приняла в третьем чтении закон о сокращении сроков утверждения генеральных планов территорийГосдума приняла в третьем чтении закон о сокращении сроков утверждения генеральных планов территорийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Законопроект о сокращении сроков утверждения генеральных планов территорий и учете схем стратегического планирования при территориальном планировании принят в Государственной Думе в среду.

По закону теперь проект генерального плана поселения (городского округа) проходит согласование в течение двух месяцев. Ранее утверждение проходило 90 календарных дней, со дня появления к нему доступа в информационной системе территориального планирования.

Отмечено, что сроки могут быть ускорены до одного месяца в некоторых случаях.

В документах по обоснованию схем территориального планирования РФ, двух и более субъектов РФ и муниципального района теперь будут включаться сведения об утвержденных документах федерального и регионального планирования. В этот список входят и национальные проекты, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, стратегии пространственного развития РФ, межгосударственные программы, а также государственные программы РФ.

Проектная документация объектов, строительство которых ведется в нескольких регионах, также будет подлежать госэкспертизе.

По законодательству субъектов РФ теперь генеральный план населенной местности может не содержать карту размещения объектов. По при этом она должна подлежать утверждению в местной пункте управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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