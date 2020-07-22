2020-07-22T15:33:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти у четверти жителей Москвы и области выявили антитела к коронавирусу

В других регионах этот показатель значительно ниже
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Минздраве заявили, что почти у четверти жителей Москвы и области есть иммунитет к COVID-19В Минздраве заявили, что почти у четверти жителей Москвы и области есть иммунитет к COVID-19Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Около четверти жителей Москвы и Подмосковья имеют антитела к коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

- По Москве и Московской области данные показывают, что цифра перевалила уже за 23-24%. Но по тем регионам, которые только находятся на пике и не вышли, как это называется, на плато, там количество людей, имеющих иммунитет, значительно меньше, - рассказал Мурашко в ходе пресс-конференции.

Он добавил, что сейчас очень важно формировать иммунитет у населения не через заболевание, а получить вакцину и формировать антитела уже лекарственным путем.

Напомним, около двух недель назад, 10 июля, иммунитет к коронавирусу был сформирован у 21,7 процентов москвичей. Заммэра Москвы Анастасия Ракова заявила о том, что число горожан с формирующимся иммунитетом постоянно растет. По словам мэра столицы Сергея Собянина, это позволяет снимать все оставшиеся ограничения в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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