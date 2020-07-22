В США школьник умер от коронавируса, после того как тест дал отрицательный результат
Калифорнийские власти разбираются с загадочным случаем смерти семиклассника Макса Ченга. Ему было всего 13 лет. Здоровый ребенок без хронических болезней и лишнего веса, он активно занимался плаванием и мечтал попасть на Олимпиаду.
4 июля мальчик заболел - у него были все признаки коронавируса: температура, тошнота, рвота, боли в груди. Родители обратились к врачам, чтобы сыну сделали тест на Covid-19.
- Его симптомы совпадали, но затем пришли результаты теста - отрицательные. Мы были в шоке, - сказала New York Post Шарлотта Ченг, 21-летняя сестра Макса.
Семья решила, несмотря на результат диагностики, соблюдать самоизоляцию. Макс находился в своей комнате. На минувшей неделе температура начала спадать и родители уже были уверены, что самое страшное позади. В четверг 16 июля, когда родители его позвали, мальчик не отозвался. Они нашли его в комнате, подросток был мертв.
Этот случай шокировал общественность, поскольку от Covid-19 чаще всего умирают люди с патологиями, но не здоровые дети. Общество мам Калифорнии собирает деньги на помощь семье.
Российские эксперты предупреждали, что тесты не дают 100 процентного результата, есть погрешность в 4 процента. Именно поэтому людям с симптомами нужно делать несколько тестов.
ИСТОЧНИК KP.RU