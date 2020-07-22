2020-07-22T16:01:18+03:00
В мире

В США школьник умер от коронавируса, после того как тест дал отрицательный результат

Смерть 13-летнего подростка, здорового спортсмена с мечтами об Олимпиаде, вызвала шок в обществе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мальчику было 13 лет Фото: GoFundMeМальчику было 13 лет Фото: GoFundMe
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Калифорнийские власти разбираются с загадочным случаем смерти семиклассника Макса Ченга. Ему было всего 13 лет. Здоровый ребенок без хронических болезней и лишнего веса, он активно занимался плаванием и мечтал попасть на Олимпиаду.

4 июля мальчик заболел - у него были все признаки коронавируса: температура, тошнота, рвота, боли в груди. Родители обратились к врачам, чтобы сыну сделали тест на Covid-19.

- Его симптомы совпадали, но затем пришли результаты теста - отрицательные. Мы были в шоке, - сказала New York Post Шарлотта Ченг, 21-летняя сестра Макса.

Семья решила, несмотря на результат диагностики, соблюдать самоизоляцию. Макс находился в своей комнате. На минувшей неделе температура начала спадать и родители уже были уверены, что самое страшное позади. В четверг 16 июля, когда родители его позвали, мальчик не отозвался. Они нашли его в комнате, подросток был мертв.

Этот случай шокировал общественность, поскольку от Covid-19 чаще всего умирают люди с патологиями, но не здоровые дети. Общество мам Калифорнии собирает деньги на помощь семье.

Российские эксперты предупреждали, что тесты не дают 100 процентного результата, есть погрешность в 4 процента. Именно поэтому людям с симптомами нужно делать несколько тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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