Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью

22 Июль 2020 2020-07-22T16:02:27+03:00

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Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регистрация и производство вакцины от коронавируса, созданная учеными из Новосибирска начнется осенью этого года.

"Документы уже поданы на клинические исследования, надеюсь, что на этой неделе они получат разрешение и, соответственно, осень - это подача документов на регистрацию и начало производства", - сказала заместитель председателя кабинета министров в среду.

Голикова отметила, что в плане имеются предложения о клинических исследованиях вакцины НИИ вакцин и сывороток ФМБА, а также на стадии завершения находятся клинические испытания препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, документы которых будут поданы на регистрацию в августе, сообщает ТАСС.

Напомним, что пока в мире не создано ни одной официальной вакцины от коронавируса. По данным ВОЗ более ста тридцати препаратов находятся в очереди на рассмотрение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791951" frameborder="0"></iframe> Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU