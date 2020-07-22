2020-07-22T16:02:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью

Документы на клинические исследования препарата, созданного «Вектором», уже поданы на рассмотрение
Анастасия РЫШКОВА
Поделиться:
Голикова заявила, что осенью начнется производство вакцины от коронавирусаГоликова заявила, что осенью начнется производство вакцины от коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регистрация и производство вакцины от коронавируса, созданная учеными из Новосибирска начнется осенью этого года.

"Документы уже поданы на клинические исследования, надеюсь, что на этой неделе они получат разрешение и, соответственно, осень - это подача документов на регистрацию и начало производства", - сказала заместитель председателя кабинета министров в среду.

Голикова отметила, что в плане имеются предложения о клинических исследованиях вакцины НИИ вакцин и сывороток ФМБА, а также на стадии завершения находятся клинические испытания препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, документы которых будут поданы на регистрацию в августе, сообщает ТАСС.

Напомним, что пока в мире не создано ни одной официальной вакцины от коронавируса. По данным ВОЗ более ста тридцати препаратов находятся в очереди на рассмотрение.

Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине снимут фильм о запорожских казаках-геях
Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны
Журналистка обвинила в домогательствах к школьницам знатока «Что? Где? Когда?»
Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса
Саперы подорвали подозрительный чемодан на Ильинке в Москве
Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёл
В США школьник умер от коронавируса, после того как тест дал отрицательный результат
Госдума внесла изменения в правила установки генеральных планов поселений
Почти у четверти жителей Москвы и области выявили антитела к коронавирусу
В МИД оценили вероятность вступления России в НАТО
В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инноваций
В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"