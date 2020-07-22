Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что регистрация и производство вакцины от коронавируса, созданная учеными из Новосибирска начнется осенью этого года.
"Документы уже поданы на клинические исследования, надеюсь, что на этой неделе они получат разрешение и, соответственно, осень - это подача документов на регистрацию и начало производства", - сказала заместитель председателя кабинета министров в среду.
Голикова отметила, что в плане имеются предложения о клинических исследованиях вакцины НИИ вакцин и сывороток ФМБА, а также на стадии завершения находятся клинические испытания препарата, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, документы которых будут поданы на регистрацию в августе, сообщает ТАСС.
Напомним, что пока в мире не создано ни одной официальной вакцины от коронавируса. По данным ВОЗ более ста тридцати препаратов находятся в очереди на рассмотрение.
Мишустин заявил, что доказана безопасность четырех российских вакцин от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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