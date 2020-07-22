2020-07-22T17:20:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса

По его словам, российский препарат уже доказал свою безопасность и эффективность
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Алексей Дружинин/ТАССФото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Первая российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована уже в первой декаде августа. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что речь идет о препарате, разработанном в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Эта вакцина уже доказала свою безопасность и эффективность.

- Мы видим, что эффективность [вакцины] есть, безопасность подтверждена. Но всегда чем больше людей вовлекается, тем большее количество данных мы получаем, <...> поэтому как раз работа на популяции, работа на больших данных - это те требования, которые мы сейчас сформировали и выставляем в том числе пострегистрационным наблюдениям, - сообщил министр в эфире телеканал Россия-24.

По словам Мурашко, Минздрав сейчас готовится к массовому выпуску вакцины от коронавируса. Кроме этого, ведомство собирается допустить к клиническим испытаниям еще одну российскую вакцину.

Ранее в ходе конференции министр здравоохранения сообщил о том, что уже почти четверть жителей Москвы и Подмосковья имеют антитела к коронавирусу. Правда, в других регионах, где пандемия еще не вышла на пик, этот показатель гораздо ниже.

Татьяна Голикова назвала сроки производства вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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