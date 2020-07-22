2020-07-22T16:23:30+03:00
Общество

Саперы подорвали подозрительный чемодан на Ильинке в Москве

Из-за обнаружения бесхозной сумки перекрыли улицу
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сумку уничтожилиСумку уничтожилиФото: Кадр видео
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В самом центре Москвы на Ильинке саперы обезвредили найденный на дороге чемодан. О подозрительном предмете спецслужбам сообщили очевидцы. На место прибыли взрывотехники. Пешеходов попросили не заходить за оцепление, дорогу для автомобилистов перекрыли на время проведения операции.

Специалисты провели оценку объекта, после чего принято решение об уничтожении предмета.

Как сообщил источник kp.ru в экстренных службах, чемодан уже взорвали с соблюдением всех требований безопасности.

Спустя некоторое время нашелся и владелец сумки. Оказалось, что курьер одной из компаний попросту ее здесь забыл. Когда вернулся, "чемодан" уже был уничтожен. Взрывчатки в нем не оказалось. Молодой человек признался специалистам экстренных служб, что оставил ее здесь не специально и собирался забрать, как только понял, что потерял.

Саперы обезвредили найденный на дороге чемодан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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