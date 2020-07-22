Журналистка обвинила в домогательствах к школьницам знатока «Что? Где? Когда?»

22 Июль 2020 2020-07-22T16:28:30+03:00

Екатерина Аренина написала в Twitter, что Михаил Скипский приставал к ней, будучи ее учителем географии

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Знатока "Что? Где? Когда?" Михаила Скипского обвинили в домогательствах к школьницам. Заявление сделала журналист издания The Bell Екатерина Аренина.

- Давно хотела и не решалась рассказать эту историю, но события прошлых недель меня убедили, что делать это не стремно и нужно. Когда мне было 15 лет, ко мне приставал, пытался поцеловать, трогал, звал к себе домой мой тогда учитель географии и до сих пор звезда ЧГК Миша Скипский,- написала она в Twitter.

Она училась в 10 классе, когда преподавать географию к ним пришел Скипский.

ИСТОЧНИК KP.RU