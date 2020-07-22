Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны

22 Июль 2020 2020-07-22T17:09:31+03:00

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Государственная дума в среду, 22 июля, приняла в окончательном третьем чтении закон, которые приравнивает электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям. Нормативный акт запретит их использование в общественных местах, а также продажу несовершеннолетним.

В отношении любой никотинсодержащей продукции, в том числе кальянов, вейпа и электронных сигарет, депутаты предложили распространить все ограничения в части курения табака. В местах, где запрещено курить сигареты, запретят также и курение вейпа. Кроме того, на такую продукцию предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие для табачных изделий.

Новый закон запрещает торговлю никотинсодержащей продукции, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/ мл. При этом полностью запрещается продажа табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов и вейпов детям.

ИСТОЧНИК KP.RU