2020-07-22T16:31:55+03:00
Общество

Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны

Электронные сигареты запретят использовать в общественных местах
Ксения АНУФРИЕВА
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Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяныГосдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяныФото: Олег ЗОЛОТО
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Государственная дума в среду, 22 июля, приняла в окончательном третьем чтении закон, которые приравнивает электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям. Нормативный акт запретит их использование в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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