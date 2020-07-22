Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны
Электронные сигареты запретят использовать в общественных местах
Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяныФото: Олег ЗОЛОТО
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Государственная дума в среду, 22 июля, приняла в окончательном третьем чтении закон, которые приравнивает электронные сигареты и кальяны к табачным изделиям. Нормативный акт запретит их использование в общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU