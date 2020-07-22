На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях

22 Июль 2020 2020-07-22T16:56:51+03:00

По сюжету герой предается гомосексуальному влечению и сталкивается с трудностями такой жизни в обществе

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На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах. Режиссера фильма стал Евгений Коршунов, а съемки картины проходят в Запорожье.

В основу сюжета картины легки события, которые произошли в Запорожье в 2013 году: члены сообщества ЛГБТ создали на этой территории объединение под названием «Гей-форум — Сечь».

- Я слышал и читал о наказаниях за гомосексуализм на Сечи. А раз было наказание, значит, и сами нетрадиционные связи там были, - объяснил Евгений Коршунов в интервью изданию Bird in Flight.

По сюжеты фильма «Главная крепость Сечи» главные герой предается гомосексуальному влечению и сталкивается с разнообразными трудностями такой жизни в обществе: на гея обрушивает шквал претензий и оскорблений. Чуть позже выяснилось, что герой принадлежит к «тайному сообществу», которое ассоциирует себя с казаками. Когда участники этого объединения узнаю о пережитых им издевках, то решают немедленно отомстить обидчикам.

Картина является часть проекта «Coming Out of Isolation 2.0», в рамках которого авторы освещают различные аспекты жизни ЛГБТ-сообщества. Главная роль в фильме досталась модельеру Михаилу Коптеву.

ИСТОЧНИК KP.RU