На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах. Режиссера фильма стал Евгений Коршунов, а съемки картины проходят в Запорожье.
В основу сюжета картины легки события, которые произошли в Запорожье в 2013 году: члены сообщества ЛГБТ создали на этой территории объединение под названием «Гей-форум — Сечь».
- Я слышал и читал о наказаниях за гомосексуализм на Сечи. А раз было наказание, значит, и сами нетрадиционные связи там были, - объяснил Евгений Коршунов в интервью изданию Bird in Flight.
По сюжеты фильма «Главная крепость Сечи» главные герой предается гомосексуальному влечению и сталкивается с разнообразными трудностями такой жизни в обществе: на гея обрушивает шквал претензий и оскорблений. Чуть позже выяснилось, что герой принадлежит к «тайному сообществу», которое ассоциирует себя с казаками. Когда участники этого объединения узнаю о пережитых им издевках, то решают немедленно отомстить обидчикам.
Картина является часть проекта «Coming Out of Isolation 2.0», в рамках которого авторы освещают различные аспекты жизни ЛГБТ-сообщества. Главная роль в фильме досталась модельеру Михаилу Коптеву.
ИСТОЧНИК KP.RU