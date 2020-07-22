2020-07-22T16:56:51+03:00
В мире

На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях

По сюжету герой предается гомосексуальному влечению и сталкивается с трудностями такой жизни в обществе
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геяхНа Украине сняли фильм о запорожских казаках-геяхФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На Украине стартовали съемки короткометражного художественного фильма под названием «Главная крепость Сечи» о казаках-гомосексуалистах. Режиссера фильма стал Евгений Коршунов, а съемки картины проходят в Запорожье.

В основу сюжета картины легки события, которые произошли в Запорожье в 2013 году: члены сообщества ЛГБТ создали на этой территории объединение под названием «Гей-форум — Сечь».

- Я слышал и читал о наказаниях за гомосексуализм на Сечи. А раз было наказание, значит, и сами нетрадиционные связи там были, - объяснил Евгений Коршунов в интервью изданию Bird in Flight.

По сюжеты фильма «Главная крепость Сечи» главные герой предается гомосексуальному влечению и сталкивается с разнообразными трудностями такой жизни в обществе: на гея обрушивает шквал претензий и оскорблений. Чуть позже выяснилось, что герой принадлежит к «тайному сообществу», которое ассоциирует себя с казаками. Когда участники этого объединения узнаю о пережитых им издевках, то решают немедленно отомстить обидчикам.

Картина является часть проекта «Coming Out of Isolation 2.0», в рамках которого авторы освещают различные аспекты жизни ЛГБТ-сообщества. Главная роль в фильме досталась модельеру Михаилу Коптеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"
Экономист рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки
Минэкономразвития оценило падение ВВП России в I полугодии
И.о. губернатора Хабаровского края рассказал, почему не вышел к людям, кричавшим «Выходи, Дегтярев!»
США объявили награду до двух миллионов долларов за информацию об украинских хакерах
«Этот год итак был достаточно плохим»: В Сети умоляют археолога закопать "ведьмину бутылку"
Эпидемиолог рассказал, как коронавирус адаптируется к человеку
Ученые доказали, что ультрафиолет убивает коронавирус
Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны
Журналистка обвинила в домогательствах к школьницам знатока «Что? Где? Когда?»
Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса
Саперы подорвали подозрительный чемодан на Ильинке в Москве
Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёл
В США школьник умер от коронавируса, после того как тест дал отрицательный результат
Госдума внесла изменения в правила установки генеральных планов поселений
Почти у четверти жителей Москвы и области выявили антитела к коронавирусу
В МИД оценили вероятность вступления России в НАТО
В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инноваций
В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"