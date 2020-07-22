2020-07-22T16:58:52+03:00
Общество

Ученые доказали, что ультрафиолет убивает коронавирус

Правда, речь только о вирусах, осевших на поверхности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ученые считают, что ультрафиолет способен убивать коронавирус на поверхностях. Если частицы вируса осели на предметы - мебель, столы, скамейки и так далее.

- На свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро. При воздействии ультрафиолета они тоже погибают быстро. Это используется как метод дезинфекции в лабораториях, в том числе тех, где работают с особо опасными вирусами,- сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова" Галина Компанец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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