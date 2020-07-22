2020-07-22T17:37:49+03:00
Общество

Ученые доказали, что ультрафиолет убивает коронавирус

Правда, речь только о вирусах, осевших на поверхности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Польза солнца еще и в том, что в организме вырабатывается витамин DПольза солнца еще и в том, что в организме вырабатывается витамин DФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Ученые считают, что ультрафиолет способен убивать коронавирус на поверхностях. Если частицы вируса осели на предметы - мебель, столы, скамейки и так далее.

- На свету, который содержит ультрафиолет, вирусы погибают достаточно быстро. При воздействии ультрафиолета они тоже погибают быстро. Это используется как метод дезинфекции в лабораториях, в том числе тех, где работают с особо опасными вирусами,- сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной вирусологии ФГБУ "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова" Галина Компанец.

Таким образом, риск заражения на улице через предметы общего пользования, снижается. Но основной путь инфицирования - воздушно капельный, это значит, что при контакте с больным человеком можно заразиться хоть в помещении, хоть под открытым солнцем. Ультрафиолет не влияет на вирус, который уже попал в организм, и не делает человека менее восприимчивым к инфекции. Кроме того, доказало, что частицы Covid-19 оседают на пыли и могут "висеть в воздухе" некоторое время, так что носить маски все еще обязательно.

- Если это прямой контакт, например при разговоре, когда лицо не защищено маской, при кашле или чихании, все равно заражение может происходить,- уточняет эксперт.

Но при этом есть большой плюс нахождения на солнце, ультрафиолет способствует выработке витамина D в организме, его нехватка снижает иммунитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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