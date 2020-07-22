Эпидемиолог рассказал, как коронавирус адаптируется к человеку

22 Июль 2020 2020-07-22T17:28:03+03:00

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Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико заявил о том, новый всплеск коронавируса, скорее всего, произойдет в ноябре-декабре. Однако, в отличие от нынешнего, он не будет таким сильным. Это связано с тем, что COVID-19 постепенно адаптируется к человеку, и его способность вызывать заболевание снижается.

- По всей видимости, сезонный подъем заболеваемости COVID-19 будет. Очевидно, это те же сроки, как и при других острых респираторных вирусных инфекциях, где-то ноябрь-декабрь, январь, - отметил Брико в ходе пресс-конференции.

По его словам, наибольшую опасность представляют, как раз, те вирусы, которые только что появились и не успели адаптироваться к человеку. А они появляются регулярно. Каждый год мы видим одну-две новые инфекционные болезни. Брико отметил, что возбудителями вирусов, как правило, становятся животные.

- В последующем они приспосабливаются: вирусу невыгодно убивать своего хозяина. Будет протекать гораздо легче, - заключил эпидемиолог.

Ранее такую же точку зрения высказал ведущий российский инфекционист Виктор Малеев. По его словам, взрывного роста заболеваемости во вторую волну точно не будет, болезнь уже "угаснет".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU