«Этот год итак был достаточно плохим»: В Сети умоляют археолога закопать "ведьмину бутылку"

22 Июль 2020 2020-07-22T17:29:26+03:00

Американец Шейн Мирс нашел бутылку с человеческими волосами и зубами - находке почти 200 лет

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Археолог-любитель Шейн Мирс из Нового Орлеана обнаружил двухсотлетнюю бутылку на месте, где 200 лет назад находился чей-то дом. Он поспешил похвастаться приобретением в Facebook, но пользователи теперь просят его об одном - закопать бутылку обратно и ни в коем случае не открывать.

Причина в содержимом емкости - в бутылке находятся человеческие волосы, зубы, жук-рогач. Все это залито жидкостью, Мирс уверен - это моча. Выяснять, так ли это, он пока не собирается. Бутылка закрыта и привезена с мыса Алжира в США.

Содержимое бутылки напугало людейФото: facebook.com

- Дом, в основании которого была спрятана бутылка, существовал в середине 1800-х годов. Такую бутылку могли использовать в качестве защитного заклинания или как заклинание вуду, чтобы наложить другое заклинание. Как бы то ни было, это редкая, жутко-крутая находка! - написал 52-летний любитель археологии в соцсетях.

Запись быстро стала набирать просмотры. Нашлись "эксперты" по таким находкам, люди написали, что это "ведьмина бутылка". Ее нельзя не только открывать, но и выкапывать, чтобы не навлечь на себя и всех жителей города, куда перевезен сосуд, беду.

- Этот год итак был достаточно плохим - чувак, закопай бутылку обратно,- писали американцу комментарии.

- Отлично ... теперь положи обратно,- писали другие.

- Чудик, оставь эту штуку в покое. Ты пытаешься испортить себе жизнь?

Сам мужчина к призывам и критике относится спокойно, он заявил, что думал передать находку в музей.

ИСТОЧНИК KP.RU