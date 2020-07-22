2020-07-22T17:29:26+03:00
В мире

«Этот год итак был достаточно плохим»: В Сети умоляют археолога закопать "ведьмину бутылку"

Американец Шейн Мирс нашел бутылку с человеческими волосами и зубами - находке почти 200 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Мужчина увлекается раскопками много летМужчина увлекается раскопками много летФото: facebook.com
Изменить размер текста:

Археолог-любитель Шейн Мирс из Нового Орлеана обнаружил двухсотлетнюю бутылку на месте, где 200 лет назад находился чей-то дом. Он поспешил похвастаться приобретением в Facebook, но пользователи теперь просят его об одном - закопать бутылку обратно и ни в коем случае не открывать.

Причина в содержимом емкости - в бутылке находятся человеческие волосы, зубы, жук-рогач. Все это залито жидкостью, Мирс уверен - это моча. Выяснять, так ли это, он пока не собирается. Бутылка закрыта и привезена с мыса Алжира в США.

Содержимое бутылки напугало людей Фото: facebook.com

Содержимое бутылки напугало людейФото: facebook.com

- Дом, в основании которого была спрятана бутылка, существовал в середине 1800-х годов. Такую бутылку могли использовать в качестве защитного заклинания или как заклинание вуду, чтобы наложить другое заклинание. Как бы то ни было, это редкая, жутко-крутая находка! - написал 52-летний любитель археологии в соцсетях.

Запись быстро стала набирать просмотры. Нашлись "эксперты" по таким находкам, люди написали, что это "ведьмина бутылка". Ее нельзя не только открывать, но и выкапывать, чтобы не навлечь на себя и всех жителей города, куда перевезен сосуд, беду.

- Этот год итак был достаточно плохим - чувак, закопай бутылку обратно,- писали американцу комментарии.

- Отлично ... теперь положи обратно,- писали другие.

- Чудик, оставь эту штуку в покое. Ты пытаешься испортить себе жизнь?

Сам мужчина к призывам и критике относится спокойно, он заявил, что думал передать находку в музей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"
Экономист рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки
Минэкономразвития оценило падение ВВП России в I полугодии
И.о. губернатора Хабаровского края рассказал, почему не вышел к людям, кричавшим «Выходи, Дегтярев!»
США объявили награду до двух миллионов долларов за информацию об украинских хакерах
«Этот год итак был достаточно плохим»: В Сети умоляют археолога закопать "ведьмину бутылку"
Эпидемиолог рассказал, как коронавирус адаптируется к человеку
Ученые доказали, что ультрафиолет убивает коронавирус
Видео перехвата российскими истребителями самолетов-разведчиков НАТО показало Минобороны
На Украине сняли фильм о запорожских казаках-геях
Госдума приняла закон, распространяющий антитабачные запреты на вейпы и кальяны
Журналистка обвинила в домогательствах к школьницам знатока «Что? Где? Когда?»
Мурашко назвал сроки регистрации вакцины от коронавируса
Саперы подорвали подозрительный чемодан на Ильинке в Москве
Голикова заявила, что вакцина от коронавируса появится осенью
Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США и Германии
«Он был героем»: собака погибла, защищая хозяйку от роя пчёл
В США школьник умер от коронавируса, после того как тест дал отрицательный результат
Госдума внесла изменения в правила установки генеральных планов поселений
Почти у четверти жителей Москвы и области выявили антитела к коронавирусу
В МИД оценили вероятность вступления России в НАТО
В России приняли закон о «правовых песочницах» для цифровых инноваций
В Москве на Ильинке перекрыли движение из-за "подозрительного предмета"