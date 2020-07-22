2020-07-22T19:29:51+03:00
Общество

"Сделает все процессы более прозрачными": эксперт оценил принятие законов о «регуляторной гельотине»

Первая часть поправок вступит в силу 1 июля 2021 года
Анастасия РЫШКОВА
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Госдума приняла пакет законов о «регуляторной гильотине»Госдума приняла пакет законов о «регуляторной гильотине»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пакет законов о реформе контрольно-надзорной деятельности - называемый "регуляторной гильотине" – Госдума приняла сегодня, 22 июля. Первый из них упрощает государственный и муниципальный контроля, второй – определяет принципы, по которым будут формировать обязательные требования.

Первая часть закона вступит в силу уже с 1 июля 2021 года. В пояснительной записке отмечается, что реализация положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий. По оценке авторов, нормы не повлияют отрицательно ни на бизнес, ни на достижение целей госпрограмм.

В целом в рамках реформы "регуляторной гильотины" будут отменены более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза.

- Произошло не просто ослабление контроля: государство берет курс на информационно-просветительскую, профилактическую работу. Этот переход носит знаковый характер, - прокомментировал принятие законов ответственный секретарь рабочей группы по БДД “регуляторной гильотины”, гендиректор Экспертного центра “Движение без опасности” Вадим Мельников.

По его словам, подобный подход - объяснять, просвещать - действительно работает. Его испробовали в решении проблем безопасности дорожного движения и это дало очень хороший результат.

- Когда людям объясняют, как действовать правильно, и почему именно так, они намного быстрее меняют модель своего поведения, чем в условиях тотального контроля и запугивания проверками. Уверен, что и в других сферах переход от контроля и проверок к объяснениям и рекомендациям позволит гораздо быстрее достигать поставленных целей и в целом сделает все процессы более прозрачными. Это именно то, что нужно сейчас нашей экономике и обществу”, - сказал эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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