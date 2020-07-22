2020-07-22T17:23:53+03:00
В мире

США объявили награду до двух миллионов долларов за информацию об украинских хакерах

Мошенники похитили тысячи секретных файлов
Ксения АНУФРИЕВА
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США объявили награду до двух миллионов долларов за информацию об украинских хакерахСША объявили награду до двух миллионов долларов за информацию об украинских хакерахФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Американский Государственный департамент объявил о награде до двух миллионов долларов за информацию, которая поможет найти и задержать двух украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко. Об этом в среду, 22 июля, заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Вознаграждение до одного миллиона долларов полагается за каждого из киберпреступников. Правоохранительный органы разыскивают их за участие в транснациональной организованной преступности. Секретная служба США выяснила, что зимой текущего года украинцам предъявили обвинения в мошенничестве по 16 статьям. В частности, Радченко и Еременко проворачивали мошеннические схемы с ценными бумагами и с использованием компьютера.

Преступники взломали систему раскрытия информации EDGAR Комиссии по безопасности и обмену, откуда похитили тысячи секретных документов. Файлы они продали для получения прибыли. Представители комиссии утверждают, что хакеры использовали офшорные организации и номинальные счета, чтобы скрыть следы своего преступления.

Пять лет назад Александр Еременко с преступной группировкой украли множество корпоративных данных и участвовали в мошеннической схеме, которая принесла им более ста миллионов долларов. Майкл Помпео отметил, что вознаграждение объявляется в рамках программы Госдепартамента США по борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне министерство юстиции США обвинило двух граждан Китая в сотрудничестве с китайскими спецслужбами для взлома компьютеров полутора десятков американских компаний. По сообщению ведомства, хакеры пытались похитить информацию о разработке вакцины от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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