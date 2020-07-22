И.о. губернатора Хабаровского края рассказал, почему не вышел к людям, кричавшим «Выходи, Дегтярев!»

22 Июль 2020 2020-07-22T17:48:58+03:00

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В день первого приезда в Хабаровского нового временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева местные жители собрались на площади перед здание правительства. Сотни людей громкими выкриками «Выходи, Дегтярев!» потребовали от чиновника появится на публике, однако тот так и не вышел к митингующим. В интервью политическому обозревателю kp.ru Владимиру Ворсобину Михаил Дегтярев объяснил, почему не вышел к жителям города в тот день.

- Все эти выкрики: выйдите вперед, - это манипуляция. Я уже два дня разговариваю с людьми, был в Общественной палате, прогулялся по улицам. Манипуляция – это когда высшему должностному лицу региона сотни или даже тысячи человек кричат: «Выходи!» Это что такое? У меня полная приемная людей, я же не могу бросить свои должностные обязанности.

При этом врио губернатора Хабаровского края отметил, что уже выходил к людям и будет выходит и дальше. Однако крики «Выходи, Дегтярев!» под окнами правительства субъекта политик считает неуважительные и некультурными. Он отметил, что огромную энергию жителей Хабаровска лучше пустить на волонтерскую деятельность.

- Несколько сотен людей потратили лучшие часы вечернего время, а ведь могли помочь близким, позвонить бабушкам, съездить с детьми куда-нибудь, посетить дачный участки. Вместо этого они потратили свое время на какой-то крик под окнами. Нерационально, - сказал Михаил Дегтярев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/791746" frameborder="0"></iframe> Митинг в Хабаровске: «Выходи, Дегтярёв!».Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев осваивается в кабинете своего предшественника - Сергея Фургала. А тем временем напротив хабаровского «Белого дома» проходит митинг. С места событий передаёт собкор «КП» Владимир Ворсобин

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Михаил Дегтярев: «Президент любит хабаровчан. Но чиновники многое до него не доносили»

И.о. губернатора Хабаровского края рассказал политическому обозревателю kp.ru Владимиру Ворсобину, как его встретили «сердитые дальневосточники» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU