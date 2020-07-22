2020-07-22T18:25:32+03:00
Политика

Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания

Оружие поступило в серийное производство
Анастасия РЫШКОВА
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Новый пулемет Калашникова прошел испытанияНовый пулемет Калашникова прошел испытанияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Завершились государственные испытания нового пистолета-пулемета Калашникова в рамках опытно-конструкторской работы «Витязь-МО».

Межведомственная комиссия одобрила оружие. В скором времени оно будет запущенно в серийное производство. Изделие военного назначения получило название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».

Создатели при разработке взяли за основу пистолет-пулемет «Витязь-СН». Специалисты отмечают, что в новой модели улучшена эргономика, а также доработаны снаряжения к ней.

При разработке, пистолет-пулемет ППК-20 был оснащен механизмом малошумной стрельбы, а также была повышена его надежность и удобство оружия, сообщает РИА Новости.

Напомним, пистолет-пулемет Калашникова был назван в честь его создателя - Михаила Тимофеевича Калашникова. Оружие было разработано и создано в период ВОВ в 1942 году. Пистолет-пулемет имел полусвободный затвор, отход которого назад замедлялся за счет взаимодействия двух винтовых пар в затворной группе. Первый созданный пистолет-пулемет Калашникова не был принят на массовое производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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