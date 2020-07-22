Минэкономразвития оценило падение ВВП России в I полугодии

22 Июль 2020 2020-07-22T17:59:02+03:00

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Минэкономразвития России оценило падение ВВП страны с января по июнь текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2%. По итогам 2020 года российская экономика сократится на 4,8 процента, сообщил в среду глава ведомства Максим Решетников.

В июня этого года по оценкам специалистов министерства падение показатель составило 6,4 процента по сравнению с таким же периодом 2019 года. Наибольшее снижение наблюдалось в апреле – экономика упала на 12 процентов на фоне пандемии и кризиса.

Основной причиной восстановления экономической активности в июне стало восстановление потребительского рынка. На фоне новой сделки ОПЕК и низкого спроса на нефтяные ресурсы добывающий комплекс и связанный с ним сферы по-прежнему снижают ВВП. В прошлом месяце добыча полезных ископаемых возобновила свое падение, снизился также грузооборот транспорта, ухудшилась динамика в железнодорожных перевозках нефтяных грузов и в трубопроводном транспорте.

Общенациональный план восстановления экономики нацелен на рост валового внутреннего продукты не менее 2,5 процента к концу следующего года, снижение безработицы в России с 6,1 процента до 5 и увеличение реальных доходов населения.

В 2020 году ВВП снизится на 6 процентов и достигнут минимума за последние 11 лет, но потери будут восполнены за два года по оценки Всемирного банка.

Как накануне писал сайт kp.ru, ОПЕК опубликовала новый прогноз по падению спроса на нефть в текущем году. Прогноз улучшили на 100 тысяч баррелей, снижение глобального спроса на ресурс теперь ожидается на уровне 8,9 миллиона баррелей за сутки

ИСТОЧНИК KP.RU