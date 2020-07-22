2020-07-22T18:12:12+03:00
Экономика

Экономист рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки

Решение о понижении ставки Центробанк примет 24 июля
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Экономист объяснил, к чему может привести снижение ключевой ставкиЭкономист объяснил, к чему может привести снижение ключевой ставкиФото: Анастасия Осипова
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Послезавтра, 24 июля, Центральный банк проведет очередное заседание совета директоров. В этот раз на повестке дня снижение ключевой ставки. Большинство экспертов считают, что она понизится либо на половину, либо на четверть процентного пункта, то есть до 4,25% или 4% годовых. Сейчас ключевая ставка составляет 4,5%.

Независимый экономист Антон Шабанов полагает, что если ставку понизят, люди продолжат забирать свои деньги из банков.

- Эта тенденция уже четко вырисовывается. А банковский сектор - это такой классический банкинг, то есть депозиты и все, что с этим связано, уже испытывает очень большой отток средств. И, безусловно, он продолжится вместе с продолжением падения доходности по данным финансовым инструментам, - объяснил Шабанов в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам экономиста, люди начнут больше вкладываться в недвижимость, покупку каких-то вещей, о которых давно мечтали, некоторые сразу пойдут на биржу.

- Мы вынужденно становимся более финансово грамотными. И понимаем, что депозиты – это просто для того, чтобы подстраховаться от инфляции, то есть 4 % - это максимум в лучшем случае. А все остальное, если нужна доходность выше, это уже какие-то альтернативные финансовые инструменты, - добавил Шабанов.

Что касается курса рубля, то на него снижение ключевой ставки практически не повлияет. Как-то кардинально изменить курс могли бы только сильные движения со стороны Центробанка. А так как снижение ожидается в пределах половины процента, то и курс сильно не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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