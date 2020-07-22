2020-07-22T18:12:39+03:00
Политика

Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"

Врио главы Хабаровского края в интервью kp.ru заявил, что был готов к недовольству жителей региона
Владимир ВОРСОБИНКсения АНУФРИЕВА
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Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Первая встреча нового временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева с общественность региона прошла в местной Общественной палате. Выступая перед публикой, политик заявил, что готовился к приезду, читая репортажи «Комсомольской правды», которые освещали ситуацию с главой региона и протестами в Хабаровске. В интервью политический обозреватель kp.ru Владимир Ворсобин поблагодарил Михаила Дегтярева за комплимент изданию.

- Вы принародно заявили, что перед поездкой сюда смотрели наши репортажи, и они многое вам дали...

- Да, я морально готовился к работе по вашим материалам. Видел по репортажам «Комсомолки», что тут будут недовольные моим назначением. Но я к этому очень спокойно отношусь, - объяснил Михаил Дегтярев.

Он отметил, что очень хорошо понимает реакцию населения Хабаровская на смену власти и арест Сергея Фургала.

- Меня тоже повергли в шок кадры, когда моего соратника по партии просто сажают в «воронок», отправляют в Москву. Это больно. Но ход уголовного одела я не комментируют – это дело следствия, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Михаил Дегтярев: «Президент любит хабаровчан. Но чиновники многое до него не доносили»

И.о. губернатора Хабаровского края рассказал политическому обозревателю kp.ru Владимиру Ворсобину, как его встретили «сердитые дальневосточники» (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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