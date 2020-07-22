Прощание с фигуристкой Екатериной Александровской состоится 23 июля в Москве

22 Июль 2020 2020-07-22T18:30:16+03:00

В четверг на Николо-Архангельском кладбище пройдет прощание с фигуристкой Екатериной Александровской

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Прощание с Екатериной Александровской, известной фигуристкой, пройдет в четверг, 23 июля, в российской столице в 10:30 по московскому времени. Церемония пройдет по адресу: город Москва, Тарный проезд, дом 3, в зале прощания морга номер 1.

Церемония захоронения юной погибшей спортсменки состоится на Николо-Архангельском кладбище примерно в 13:00 по местному времени.

Как ранее писал сайт kp.ru, тело 20-летней фигуристки Екатерины Александровской обнаружили в минувшую субботу, 18 июля, под окнами жилого многотажного дома на улице 1905 года. Место трагедии осмотрели полицейские и следователи, они опросили родных девушки, знакомых и соседей. После случившегося мать Екатерины нашла в комнате дочери записку, написанную ее рукой, с одни единственным словом. Пока неизвестно, кому было адресовано последнее послание спортсменки.

Екатерина Александровская занималась фигурным катанием с ранних лет. Четыре года назад ее пригласили выступать за сборную Австралии, в паре с австралийцем Харли Уиндзором Александровская всего через несколько месяцев выиграла юниорский чемпионат мира, а затем - два национальных чемпионата Австралии.

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ИСТОЧНИК KP.RU