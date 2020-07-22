22 Июль 2020 2020-07-22T18:47:19+03:00

Михаил Дегтярев рассказал, какая купюра теперь висит на его холодильнике Фото: Иван МАКЕЕВ

В интервью kp.ru и.о. главы Хабаровского края объяснил, что уже убрал купюру в 500 рублей с Соловецким монастырем

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В одном из интервью Михаил Дегтярев, недавно назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, рассказывал, что повесил на холодильник в своем доме магнитик с изображением купюры в 500 рублей. Банкнота, на которой изображен Соловецкий монастырь и православные кресты приносит счастье: продукты в холодильнике, по словам политика, стали портиться меньше, да и их качество заметно улучшилось. В Хабаровске видео с тем интервью стало настоящим мемом.

Во время беседы с политическим обозревателем kp.ru Владимиром Ворсобиным Михаил Дегтярев рассказал, что сменил эту купюру на новую – пятитысячную с Хабаровском.

- Я поправлюсь. На моем холодильнике висит Хабаровск – пятитысячная купюра. Уже давно. Хабаровчане, не обижайтесь. Когда было интервью, висело 500 рублей с Соловецким монастырем. Последние годы висит Хабаровск. Продукты не портит, - сообщил и.о. главы региона.

Почетное место на российские купюре самого крупного номинала отведено Николаю Муравьеву-Амурскому, государственному деятелю, которые основал Хабаровск и Владивосток. В истории России он сыграл важную роль, вернув стране Амур, уступленный Китаю в 1689 году.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

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ИСТОЧНИК KP.RU