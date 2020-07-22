В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом

22 Июль 2020 2020-07-22T19:08:38+03:00

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Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусом. В Минздраве объяснили, что это очень редкий случай, и, скорее всего, он связан с индивидуальными особенностями организма.

- Повторное заражение - явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека. Вакцины разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому мы ожидаем, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом, - объяснил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Его слова приводит Интерфакс.

Напомним, число ежесуточных случаев заболевания коронавирусом в России продолжает снижаться. 22 июля COVID-19 нашли у 5 862 человек.

Однако медики утверждают, что в ноябре-декабре возможна вторая волна коронавируса, но она в любом случае будет не такой сильной, как первая. Вирус адаптируется к человеку, поэтому его способность вызывать заражение снижается.

ИСТОЧНИК KP.RU