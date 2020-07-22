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Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области медик повторно заболел коронавирусом

Врач заразился инфекцией второй раз за два месяца
Ксения АнуфриеваКсенияАнуфриева
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Во Владимирской области медик повторно заболел коронавирусом

Во Владимирской области медик повторно заболел коронавирусом

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медик из Владимирской области заразился коронавирусной инфекцией второй раз за два месяца. Об этом 22 июля рассказал губернатор субъекта Владимир Сипягин в прямом эфире в социальной сети Instagram.

- Многие медицинские работники с огромным опытом тоже пострадали от коронавирусной инфекции и пневмонии, которая является таким боковым проявлением. По информации, которую я получил накануне, один из врачей в области заболел коронавирусов в течение двух месяцев второй раз, - рассказал глава региона.

Он отметил, что угроза заражения инфекцией все еще сохранятся в регионе, поэтому местные жители должны соблюдать все необходимые меры предосторожности. На сегодняшний день на территории Владимирской области врачи зафиксировали 5 333 случая заражения коронавирусом, погибли с начала пандемии 116 пациентов с подтвержденным диагнозом.

Как сообщал сайт kp.ru, ученые пришли к выводу о том, что со временем у некоторых переболевших коронавирусной инфекцией значительно снижается количество антител, что говорит о возможности повторного заражения.

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