2020-07-22T19:26:42+03:00
Политика

Михаил Дегтярев рассказал, долго ли думал над предложением возглавить Хабаровский край

И.о. губернатора в интервью kp.ru заявил, что назначение стало вызовом, который он был обязан принять
Владимир ВОРСОБИНКсения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Михаил Дегтярев рассказал, долго ли думал над предложением возглавить Хабаровский крайМихаил Дегтярев рассказал, долго ли думал над предложением возглавить Хабаровский крайФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В минувший понедельник, 20 июля, российский президент Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции предложил Михаилу Дегтяреву, депутату от партии ЛДПР, занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края после задержания главы региона Сергея Фургала.

«Есть для вас работа, очень ответственная, очень важная», - сказал президент. В интервью политическому обозревателю kp.ru Владимиру Ворсобину Михаил Дегтярев рассказал, что согласился мгновенно.

- Даже мысли отказаться от этого назначения не было. Как только я узнал, что президент принял решение, я мгновенно согласился. По многим причинам. Для начала, Сергей Фургал – мой однопартиец. Жители региона дважды оказали доверие партии – на губернаторских выборах и на выборах в Заксобрание и Хабаровской городской думы. Это накладывает ответственность на партию за край. А я вхожу в президиум ЛДПР – это высший орган, политбюро. Мою биографию вы помните, - объяснил политик.

Михаил Дегтярев отметил, что назначение на ответственную должность стало личным вызовом, который он, как бывший спортсмен, был обязан принять.

- Даже комитет, которым я руководил, это был вызов с той точки зрения, что в нем сплошные олимпийские чемпионы. Слава Фетисов – первый зам мой был, - добавил и.о. главы Хабаровского края.

Напомним, что ранее Дегтярев рассказывал, сколько времени собирается пробыть в Хабаровском крае. Чиновник объяснил, что если Фургала отпустят, то он уедет из региона и не станет участвовать в грядущих губернаторских выборах. Пока что вопрос об это Дегтярев не рассматривает.

Новый губернатор Хабаровского края.Стал депутатом в 32 года, предлагал запретить доллары. собирался в космос. Рассказываем, чем знаменит врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ИНТЕРВЬЮ

Михаил Дегтярев: «Президент любит хабаровчан. Но чиновники многое до него не доносили»

И.о. губернатора Хабаровского края рассказал политическому обозревателю kp.ru Владимиру Ворсобину, как его встретили «сердитые дальневосточники» (подробности)

Михаил Дегтярев: «Я прошел такие митинги, какие хабаровчанам и не снились. Меня не напугать!»

00:00
00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не измеряю отношение народа по митингам»: Михаил Дегтярёв рассказал, на сколько задержится в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора в первый рабочий день прошелся по городу и пообщался с людьми (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Биолог объяснил, почему массовая вакцинация от коронавируса начнется не скоро
Посольство РФ направило ноту протеста в Госдепартамент США из-за нападения на журналистов
Бариста плюнул в кофе полицейским и был задержан из-за страха "жертв" заболеть коронавирусом
В Союзе журналистов прокомментировали атаку на российских корреспондентов в США
Эксперт прокомментировал проект оборонного бюджета США c санкциями против РФ
Синоптики пообещали москвичам "неоднородное" лето
Дерипаска выступил против расширения Москвы
"Сделает все процессы более прозрачными": эксперт оценил принятие законов о «регуляторной гельотине»
Предполагаемый организатор задержания Голунова просит возобновить дело против журналиста
Михаил Дегтярев рассказал, долго ли думал над предложением возглавить Хабаровский край
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
Во Владимирской области медик повторно заболел коронавирусом
Михаил Дегтярев рассказал, какая купюра теперь висит на его холодильнике
Прощание с фигуристкой Екатериной Александровской состоится 23 июля в Москве
Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
Михаил Дегтярев рассказал, что готовился к поездке в Хабаровский край по материалам "Комсомолки"
Экономист рассказал, к чему может привести снижение ключевой ставки
Минэкономразвития оценило падение ВВП России в I полугодии