Михаил Дегтярев рассказал, долго ли думал над предложением возглавить Хабаровский край Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В минувший понедельник, 20 июля, российский президент Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции предложил Михаилу Дегтяреву, депутату от партии ЛДПР, занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края после задержания главы региона Сергея Фургала.

«Есть для вас работа, очень ответственная, очень важная», - сказал президент. В интервью политическому обозревателю kp.ru Владимиру Ворсобину Михаил Дегтярев рассказал, что согласился мгновенно.

- Даже мысли отказаться от этого назначения не было. Как только я узнал, что президент принял решение, я мгновенно согласился. По многим причинам. Для начала, Сергей Фургал – мой однопартиец. Жители региона дважды оказали доверие партии – на губернаторских выборах и на выборах в Заксобрание и Хабаровской городской думы. Это накладывает ответственность на партию за край. А я вхожу в президиум ЛДПР – это высший орган, политбюро. Мою биографию вы помните, - объяснил политик.

Михаил Дегтярев отметил, что назначение на ответственную должность стало личным вызовом, который он, как бывший спортсмен, был обязан принять.

- Даже комитет, которым я руководил, это был вызов с той точки зрения, что в нем сплошные олимпийские чемпионы. Слава Фетисов – первый зам мой был, - добавил и.о. главы Хабаровского края.

Напомним, что ранее Дегтярев рассказывал, сколько времени собирается пробыть в Хабаровском крае. Чиновник объяснил, что если Фургала отпустят, то он уедет из региона и не станет участвовать в грядущих губернаторских выборах. Пока что вопрос об это Дегтярев не рассматривает.

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